人民币升值应是渐进的过程--发改委官员

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京8月11日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,近日人民币汇率大幅上涨主要是受美国主权评级下调影响,人民币兑美元升值应该是一个渐进的过程,中国将更加坚定地加快汇率改革步伐.
中国中央广播电台引述他称,现在说全球经济二次探底还为时过早.美国保持低利率对对中国经济有影响,而当前美元走低可能推高大宗商品价格.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.
--发稿 钟华; 审校 黄凯
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。