中国铁路建设将全面减速 政府高投资增长模式“亮红灯”

* 国务院决定暂停铁路新项目审批

* 4万亿投资狂潮後,铁路建设降温几成定局

* 保障房将填补铁路缺口,投资仍显热

* 铁路相关企业今明两年业绩影响不大

* 航空业看到希望

作者 宿泱韫

路透北京8月11日电---上月底发生的动车追尾事故,最终让中国对此前大干快上的铁路建设亮出"红灯"--国务院暂停铁路新项目审批和要求全面降速的决定,令铁路建设降温几成定局.

这也表明经过痛定思痛的反思後,中国开始更加注重高速行驶的经济列车"安全性",未来依赖政府高投资的增长模式将难以为继.有分析人士预计,中国"十二五"(2011-2015年)铁路规划将面临调整,基建投资或下降三成.而保障房建设等则将成为未来拉动投资的新热点.

"(铁路建设)是慢了,但保障房、水利投资弥补了."交通银行首席经济学家连平表示,"现在的问题是中国的投资不能再高了,今年上半年25%以上的增幅,比预期要高,应该相对平稳一些.中国现在需要的是消费增速能够上去."

中信证券分析师张宏波则在报告中估算,如果未来高铁建设计划被削减50%,预计铁路基本建设投资将下降约7,000亿元人民币,加上快速铁路和城际铁路不同程度的投资削减,预计"十二五"铁路基建投资将下降至2万亿以内.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高铁安全的质疑,以及对近年高铁建设大跃进的反思.

在事故过去两周多後,中国国务院本周三作出决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.

受该政策影响,铁路及航空概念股周四表现可谓"冰火两重天".轨道交通装备制造商中国南车(601766.SS)逆势收低1.68%,该股自723动车追尾事故以来已累计下跌约两成,远远跑输沪综指同期近7%的跌幅;而东方航空(600115.SS)今日则是收报涨停价位.

**铁路风波不断**

今年以来,中国铁路风波不断.年初前任铁道部长刘志军因涉嫌严重违纪被免职,由盛光祖接任.而备受关注的京沪高铁6月底运营以来,频发故障,7月更是发生动车追尾的重大交通事故.而且,大跃进式的高铁建设也让铁道部债务缠身,今年上半年铁道部负债率攀升至58.5%.

盛光祖上任来,一改前任大修高铁的作风,强调铁路建设规模适度超前,而不能过度超前,今年的铁路投资规模确认为7,455亿元,基本建设投资规模6,000亿元,均低于年初计划.

"铁路事故的悲剧也在提醒中国的决策层在宏观调控方面,应该更注意经济增长的质量而不是速度,盲目追求速度和投资隐含着极大风险,中国需要适当提高对经济增长放缓的容忍度."中国国际经济交流中心研究员王军此前接受路透采访时称.

作为中国刺激经济的两年4万亿元投资计划的一部分,铁(路)公(路)机(场)等固定资产投资在2008-2009年的经济危机时期,对拉动中国经济发挥了重要的作用.其中,高铁基本建设投资从2007年的1,772.1亿元,猛增至2010年的7,074.59亿元.

但分析人士普遍认为,铁路建设的放缓并不意味着中国整体投资的放慢.水利,特别是保障房,将弥补起铁路的缺口.

"从上半年数据看,投资增速最快的是房地产,其中保障房建设又是增长最快的.换言之,假如这个投资速度还能维持的话,就不需要有很多的新开工项目,铁路也包括在内."中国银行首席经济学家曹远征表示.

**铁路行业短期影响不大,或利好航空"**

尽管"减速"对铁路行业形成利空,不过分析师多预计,铁路相关企业今明两年的业绩所受影响不太大,部分企业订单已较可观,握有的长期项目今後会陆续完工.

中信证券分析师薛小波认为,中国南车(1766.HK)和北车601299.SS今年至明年大半年都不会受太大影响,两家均有一千亿元以上的订单量,但後期是否有交付上的延缓还需观察,"暂不会因为该事件,对南北车的业绩预估做出调整."

但由于受到动车事故及高铁故障等的影响,铁路企业已纷纷调整融资计划.中国工程承包商--中国中铁(601390.SS)周四公告称,决定放弃A股定向增发计划;北车略调定向增发方案,募资降为至多102.38亿元;南车则延期审议增发计划.

"(暂停审批消息)对建筑公司的订单可能会有影响,估值的高峰期已过."国信证券邱波表示.

此前备受高铁冲击的航空业则从中看到希望.中信证券的张宏波就认为,从整体上看,部分高端商务客流可能会重新选择航空运输方式,未来四纵四横高铁网络的形成对航空的冲击力或下降.

"在高铁对航空的分流进一步弱化、人民币大幅升值、需求担心令油价下跌和估值低风险充分释放的四重利好下,使航空个股出现趋势性机会."东方证券周四亦发布报告表示.

不过,也有分析师认为高铁未来更注重安全,或成为其优势之一.

铁道部长盛光祖此前表示,设计最高时速350公里的高铁,按时速300公里开行;设计最高时速250公里的高铁,按时速200公里开行;既有线提速到时速200公里的线路按时速160公里开行.

"这次降速包括加强安全措施的一系列手段,实际上我觉得反倒有可能吸引一部分客流回来,比如对安全的注重性高于对时间注重程度的人,并且每小时50公里,只是适度下降."国泰君安分析师宋伟亚说道.(完)

--审校 张喜良

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