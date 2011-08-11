美国股市大幅反弹收高

* 在法国总统萨科齐与德国总理梅克尔下周举行会晤前,欧洲股市反弹

* 美国上周初请失业金人数低于预期

* 思科公布业绩後上涨,提振Nasdaq市场

* 道指大涨4%,标普500指数劲升4.6%,Nasdaq指数急涨4.7%

路透纽约8月11日电---美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.

今日升势是一周动荡走势的第二次反弹之日,此前的抛盘已使标准普尔500指数从7月22日高位最多下跌17%,目前股市显露出一些重新企稳的迹象.

"这是像蹦极一样的市场,大跌後出现反弹,震荡幅度将减弱,但我们仍在反弹,"D.A. Davidson & Co.驻俄勒冈州首席市场策略师Fred Dickson称.

投资者把思科(CSCO.O)业绩和美国一周初请失业金数据微幅下降当作吸纳此前遭打压股票的借口.有消息称,法国总统萨科齐与德国总理梅克尔将于下周二举行会晤,因此人们对欧洲债务危机可能蔓延的担忧有些缓解.

金融类股在昨天领跌大盘後,今天表现优于标准普尔其他类股,但分析师称,他们仍在等待近期回调走势筑底.近期跌势已使标准普尔500指数从4月29日触及的高位下跌逾14%.

但在海外,银行的借贷成本仍在承受一些压力.

CBOE波动性指数大跌约8%,但仍接近逾一年来首见的水准,今日成交量为128.8亿股,高于今年日均成交量78亿股.

道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31;标准普尔500指数急升51.88点,或4.63%,报1,172.64点.Nasdaq指数大涨111.63点,或4.69%,报2,492.68点.

尽管大盘指数今日劲扬,但标准普尔500指数在过去14个交易日内下跌11天,暗示抛压尚未耗尽.

"目前的趋势是向下,今天虽大涨,但走势非常动荡.股市突破标准普尔500指数阻力位1,170点後略微上涨,......下一个阻力水准我认为在1,188,"Meridian Equity Partners的美国分析师兼纽约证交所机构销售交易商Stephen J Guilfoyle称.

标准普尔金融类股指数大涨6.3%,半导体类股指数劲扬5.2%,另一涨幅较高的是道琼交通运输平均指数,该指数升4.3%.

美国劳工部数据显示,上周美国初请失业金人数降至四个月低点,在上周美国信用评级遭调降及近期经济数据普遍疲弱後,这确实是个好消息.

思科大涨16%,报15.92美元.(完)