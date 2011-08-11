* 金价下滑逾3%,因股市扩大涨幅

* 芝加哥商业交易所(CME)上调COMEX期金保证金

* 关注欧元区工业生产和美国零售销售数据

路透纽约8月11日电---金价周四触及纪录新高後回落,可望录得逾一年来最大单日跌幅,因美股反弹及上调保证金,驱使投资者在昨日录得2008年来最大单日涨幅後获利了结.

金价下挫约3%,且从海外市场的高位下跌大约80美元,为历来最大单日波幅的其中一天.不过没有迹象显示分析师将修定他们大多数看多金价的观点.金价自6月迄今上升约20%,因在全球债信危机及经济前景转差下,投资人寻求避险资产.

担心欧洲危机恶化及法国的银行受到压力的可能性扶助推动金价在亚洲交易时段刷下纪录高位1,813.79美元.

交易商表示,上调保证金要求也不能阻止金价的长期升势.周三稍晚,芝加哥商业交易所(CME)宣布将100盎司黄金期货的保证金要求上调22%,此为约一年半来最大升幅,且为1月来首次上调保证金.

美股扩大早盘升幅,上扬逾5%,黄金和股市保持紧密的逆向联动关系.

在1900 GMT,现金货下跌3%,报每盎司1,740美元的高位,逆转周三大涨的势态,且可能录得去年7月来最大单日跌幅.

黄金期货跌1.8%,报每盎司1,749.90美元.

日内交投区间的幅度为82美元,根据路透追溯到1983年的数高,这交易区间的宽度是第三大.

COMEX期金成交量势将下降,周二为创纪录的437,000口,周四成交量略多于325,000口,但仍较30日均值高50%.

投资者对金价四天上扬近9%锁定利润.该升势短暂延续至周四,但因CME的消息而终止.CME将把投机保证金从每口合约4,500美元上调至5,500美元,于周四收盘生效.

交易商也表示,14天相对强弱指标一度升至85以上,为去年10月来首见,深陷在超买区域.周四该指数回落,至76,但仍然在相对的高水平.

现货银表现强于黄金,仅下滑1.5%,报38.70美元,因其从股市反弹中有所得益.(完)