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时事要闻 | 2011年 8月 12日 星期五 07:18 BJT

日本福岛县发生6.0级地震--报导

路透东京8月11日电---日本NHK报导称，日本福岛县周五凌晨发生地震，震级初步测定为里氏6.0级，但尚未发布海啸警告。

报导还称尚无有关地震破坏情况的报告。

东京电力公司(9501.T)称该地区的核反应堆没有受到破坏。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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