中国向加纳能源项目授8亿美元融资

路透阿克拉8月11日电(记者 Kwasi Kpodo)---加纳国家天然气公司负责人扬基(George Sipa-Adzah Yankey)周四表示，加纳将向中国国家开发银行贷款8亿美元，建设相关天然气基础设施，该项目可望于2012年底或2013年初开始输气。

此协议已获内阁支持，仍需议会批准。扬基未透露贷款细节。他称，预计加纳天然气产量将稳定在每天1.2亿立方英尺。

加纳Jubilee油田去年12月投产，由此加入非洲产油国行列。加纳将修建一输气管道，连接Jubilee油田与该国Bonwire一新的加工厂，旨在提升该国能源供应。

扬基说：“中国国家开发银行已同意为该项目提供融资，计划已进展到深度阶段。”他称，该项目需耗时18-20个月完成。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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