中国向加纳能源项目授8亿美元融资

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透阿克拉8月11日电(记者 Kwasi Kpodo)---加纳国家天然气公司负责人扬基(George Sipa-Adzah Yankey)周四表示，加纳将向中国国家开发银行贷款8亿美元，建设相关天然气基础设施，该项目可望于2012年底或2013年初开始输气。
此协议已获内阁支持，仍需议会批准。扬基未透露贷款细节。他称，预计加纳天然气产量将稳定在每天1.2亿立方英尺。
加纳Jubilee油田去年12月投产，由此加入非洲产油国行列。加纳将修建一输气管道，连接Jubilee油田与该国Bonwire一新的加工厂，旨在提升该国能源供应。
扬基说：“中国国家开发银行已同意为该项目提供融资，计划已进展到深度阶段。”他称，该项目需耗时18-20个月完成。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。