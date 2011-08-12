欧洲监管机构禁止四国卖空金融股

路透巴黎/伦敦8月11日电---欧洲监管机构采取协同举措,从周五开始将禁止对四个国家的金融股卖空,以恢复市场信心.此前,市场谣传、借款成本上升加之紧急融资陡增,一起冲击市场.

欧洲证券和市场管理局(EMSA)在周四晚些时候发布的声明称,比利时、法国、意大利和西班牙将实施该禁令,但各国的实施细节不同.

此前市场出现对法国银行业体质的质疑,因其在欧元区债务危机主要国家拥有大量敞口.

"虽然卖空可以被视为一种正当的交易策略,但当其与散播市场虚假谣言相配合使用时,就变成了明显的滥用."EMSA在一份声明中称.

"今天一些国家已经决定在各自国家实施或延长现有卖空禁令.他们这样做的目的或是为了限制散布虚假谣传可以带来的好处,或者是为了在监管层面维护公平."

EMSA声明发出後,这四国中至少又有三国的金融监管部门各自发表更详细的声明,法国和西班牙将禁止卖空金融股15天,比利时将禁止卖空四只金融股,具体时间未定.意大利目前尚未公布禁令详情.

对法国银行业的担忧令信贷市场受到冲击,银行间拆借利率攀高,欧洲央行40亿欧元紧急隔夜贷款利率冲至三个月高位.

德国商业银行利率策略师Christoph Rieger称:"昨天传出关于银行业的谣言,感觉就像雷曼兄弟倒闭前的样子,银行彼此互不信任."

欧洲传出的信号为亚洲敲响了警钟.银行业消息人士对路透称,一家亚洲银行已经调降给予法国大银行的信贷额度,另有五家银行正在重审交易和对手风险.

投资者认为,这次信心下降表明,上次导致银行放贷急刹车的问题几乎都未得到真正解决.

"市场已经受创,并且自2008年以来从未完全恢复.流动性间或入场,银行的风险胃纳则位于非常温和的水准."Aegon Asset Management固定收益经理Stephen Snowden说.

法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)位于风暴中心,其股价周三重挫15%,周四仅攀升3.7%,成交量放大至过去90天均值的近三倍.

STOXX欧洲银行指数上扬3.9%,法国巴黎银行(BNPP.PA)大致持平,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)收高5.1%.

法国央行总裁诺亚称,法国银行业稳健,且其稳健性不会受到近期市场动荡的影响.

"受强劲的股权资本提振,它们的资本水平充足,而且中长期融资计划正在非常良好的情况下得到执行."诺亚在一份声明中说.(完)