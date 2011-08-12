美国初请失业金人数降至四个月低点

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
* 一周初请失业金人数降至四个月低点
* 初请失业金人数四周均值减少3,250人
* 贸易逆差创2008年10月以来最高
* 第二季经济环比年率料下修为增长0.9%
路透华盛顿8月11日电---美国上周初请失业金人数降至四个月低点,为近来饱受降评风暴和股价挫跌打击的经济提供一线希望.
劳工部周四公布的请领失业金数据缓解了经济正滑回衰退的疑虑,并带动美国股市反弹,三大股指涨幅达4%-4.7%.
劳工部数据显示,美国8月6日当周初请失业金人数较前一周减少7,000人,经季节调整後为39.5万人,是4月初以来最低水准.经济分析师原预估为40万.
"我们的经济活动未必濒临再次下滑."道明证券驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine称.
"这样的请领失业金水准与这样的情况更加温和,即就业市场状况至少没有恶化,而经济充其量(每个月)能创造约20万个岗位."
但6月贸易逆差从前月的508亿美元跳增至531亿,为2008年10月以来最高,这在一定程度上打压了就业报告带来的乐观情绪.
由于贸易逆差扩大,分析师估计第二季本就脆弱的经济环比年率增速1.3%可能被下修至0.9%.
政府将于8月26日公布第二季国内生产总值(GDP)修正数据.第一季美国经济环比年率为成长0.4%.
美联储周二表示,经济成长大幅逊于预期,失业率将仅逐步下降.美联储还承诺近零利率政策将至少持续至2013年中.
聘雇活动在5、6月突然放缓後,7月又开始加速.然而外界担心,股市大跌和民主、共和两党就提高政府债务上限的激烈角力,可能打击雇主聘雇新员工的热忱.
"金融市场表露的风险厌恶情绪可能扩及到聘雇市场.然而目前手头的数据尚未反映出这样的情形."法国巴黎银行驻纽约首席北美经济分析师Julia Coronado称.
参看请领失业金数据相关图表,请点击(r.reuters.com/zup23s)
参看美国贸易收支相关图表,请点击(r.reuters.com/fyp23s)
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**奥巴马承诺协助就业市场**
美国总统奥巴马周四再度呼吁延长一项薪资税减免政策,并敦促国会通过立法,以增进对美国老旧基建的投资和提振出口.
"未来几周我将'一周接一周'地提出更多提案,那将帮助企业聘雇并让人们重返工作."奥巴马在密西根一座电池工厂对那儿的员工说."我将继续那麽做,直到每一个希望有工作的美国人都能找到工作.
目前约有1,390万美国人失业.
近几周来股市大幅下挫,因市场担心经济重陷衰退;标准普尔上周五决定调降美国AAA评等更使问题雪上加霜.
欧洲主权债务危机进展也无所助益.
但美股周四扬升,得益于就业数据以及思科CSCO的强劲业绩.百货连锁店Kohl's Corp(KSS)提高全年财测也提振市场人气.
公债价格下跌,长债标售遭遇两年半以来最差表现.美元指数持平.
分析师仍对美国将免陷二次衰退持谨慎乐观态度,指因能源价格下滑,且日本地震导致的供应链中断压力逐步缓解.
石油进口量增加促使6月石油进口额创2008年8月以来最高,加之出口连续第二个月下降,导致当月贸易逆差扩大.
来自中国的进口增加近5%至344亿美元,令而美国对中国贸易逆差达到267亿美元,为10个月来最高.
美国出口连续第二个月下降,至1,709亿美元,因对加拿大、墨西哥、巴西、中美洲、法国、中国和日本出口均减少.
"出口大幅下滑是经济前景的一项主要忧虑,表明全球活动速度略微减缓,"道明证券的Mulraine表示.(完)
--编译 张若琪/李爽; 审校 张荻/吴云凌
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