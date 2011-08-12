中国股市盘前看点--8月12日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国零售销售
--美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数
**宏观经济及政策面**
--中国国家发改委副主任张晓强表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.
--中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元人民币保险资金入市抄底.
**重点行业和公司**
--业界人士表示,经过长时间观望和成交量的持续疲软後,一线城市楼市仍然没有回暖的苗头,房价已经明显松动,隐现的降价潮很可能一触即发.
--中国北车601299.SS决定召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.不过其竞争对手--中国南车(601766.SS)(1766.HK)近期订单却是未受到外部环境影响.
--中国南车证券事务代表郑胜表示,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年三季度,公司近期订单不会受到723动车追尾事故影响.
--中信证券(600030.SS)称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.
--华夏银行(600015.SS)发布半年报,上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.基本每股收益0.76元,较上年同期增长26.67%.
**海外动向**
--美国股市大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.CBOE波动性指数大跌约8%,但仍接近逾一年来首见的水准,成交量为128.8亿股,高于今年日均成交量78亿股.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.
**关键点位**
--沪综指短线料振荡上试2,600点.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)