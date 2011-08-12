12日盘前分析：趋势性机会仍需等待

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
国际金融市场的动荡继续给国内市场带来冲击。但是，社保资金抄底护盘的消息更能鼓舞投资者信心，受此提振，在欧美市场普遍下跌情况下，昨日A股市场低开高走延续了近期的反弹走势，沪综指再度向2600点关口进发。
从技术层面分析，尽管短期技术反弹得以延续，但是在股指反弹过程中，市场量能略有萎缩，显示增量资金入市的步伐仍然缓慢，况且目前沪综指距离2600点仅有一步之遥，连续超跌反弹後技术指标得到一定的修复，因此，预计大盘短线仍将维持震荡整理格局。
操作上，鉴于市场短期仍难摆脱弱势震荡格局，趋势性的投资机会仍然需要继续等待，当前投资者依然要控制仓位，切忌盲目参与反弹。
消息面，11日，来自基金和保险公司的消息称，保险资金本周以来约有百亿元资金入市抄底。有保险公司人士表示，对估值底部的认可是此次抄底的主要动力。除申购基金外，保险资金增持了安全边际较高的银行股。
“上证综指在2500点左右，沪深300静态市盈率在13-15倍，对长期资金而言是很好的介入机会。”某大型保险公司人士称，不排除短期内股指仍会震荡反复，但总体上A股已在底部，机构资金将展开左侧交易，银行股由于估值优势更受到青睐。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。