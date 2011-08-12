本周来百亿保险资金入市--报载

路透上海8月12日电---受海外股市大挫拖累一度连跌的中国A股市场正逐渐出现转机.中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元人民币保险资金入市抄底.

上海证券报同日表示,一般而言,如果市场出现急速下跌,保险机构出于资金配置需求,通常选择适当增加仓位.新进保费资金也为其提供了追加投资筹码.对这次加仓,保险资金给出的理由是,虽然市场难以出现趋势性行情,反复震荡的概率较大,但阶段性底部已经临近.

中证报引述保险公司人士认为,对估值底部的认可是此次抄底的主要动力.除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股.

"上证综指在2,500点左右,沪深300静态市盈率在13-15倍,对长期资金而言是很好的介入机会."某大型保险公司人士称,不排除短期内股指仍会震荡反复,但总体上A股已在底部,机构资金将展开左侧交易,银行股由于估值优势更受到青睐.

周四,中国A股市场低开回补前日缺口後反弹,沪综指站上五日线(2,562点).有媒体报导,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.

上述保险公司人士并称,欧美经济数据和债务危机演化仍将对A股造成影响,但更需关注国内宏观政策.如果欧美市场形势继续恶化,国内经济出现超预期回落,宏观政策有可能放松.若此类政策信号出现,则快速提高投资仓位;若此类信号未出现,市场继续下跌,仍将逐步加仓.

在对A股市场的政策导向方面,中国证券报本周稍早已发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.

目前外围市场的最新情况是,美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.当日升势是一周动荡走势的第二次反弹之日,此前的抛盘已使标准普尔500指数从7月22日高位最多下跌17%,目前股市显露出一些重新企稳的迹象.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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