美国实力走下坡路？ 专家意见不一

8月7日在新泽西拍到的美国国旗。 REUTERS/Gary Hershorn

路透华盛顿8月10日电（记者 Arshad Mohammed）---美国险些债务违约及信用调降，让人越发觉得美国正在衰落，这种观点或削弱美国的全球影响力。

关于美国实力是否衰落的争论至少从1970年代起就没停过。当时，越南战争、水门事件、两次石油危机及经济滞涨，让人深深质疑美国的国家实力。

此类评估一定程度上带有主观色彩，而上周，美国直到最後一刻才提高债务上限的一幕，以及标普随後下调美债信用评级，对美国正相对衰落的观点构成支撑。

耶鲁大学历史学家保罗・肯尼迪（Paul Kennedy）指出：“上述事实，以及结合其它情况来看，这势将削弱美国在全球的地位和相关影响力。”肯尼迪1988年在《大国的兴衰》一书中预言美国实力将相对削弱。

“只要美国无法实现财政有序，美国就会成为跛脚巨人。”

但美国前外交官、兰德公司雇员多宾斯（James Dobbins）称，美国声誉受损可能只是暂时的。

“这将造成短期影响，”他说，“但长期来看，将更多取决于经济是否萧条等基本面因素，而非某一场政治斗争的影响。”

“任何关注美国现状的人会说，跟谁比呢？英国火烧眉毛。欧洲深陷财政危机，而且远比美国严重。日本经济处于停滞状态已超过十年。”

基于传统标准，尽管中国和印度崛起，美国仍是压倒性实力的大国。

多宾斯在去年出版的一本书中写道，美国实力已在1945年达到顶点，当时美国创造且消费了全球一半财富，并垄断核武器。

他指出，到1970年，美国经济在全球GDP中的比例跌至四分之一，另外出现四个核国家，其中两个是敌意国家。

多宾斯写道：“在经济方面，美国在全球GDP中的比例之後几乎没有变化，一直保持了其地位。在军事方面，相比其它国家，美国的军事相对优势一直是在增长，而非消减。”

美债评级调降 但价格上涨

颇具讽刺意味的是，标普周五调降美债评级，但出于对全球经济低迷的担心，投资者迅速转向传统避风港--美国债券，本周美债价格每天都在上涨。

哈佛大学教授奈（Joseph Nye）在博客文章中称，美国国内问题是可以解决的，美国衰落的观点被过分渲染，尤其是与中国相比较时。

奈说，中美关系的共存本质意味着，中国不会真的通过抛售或停止购买美债来威胁美国。

奈写到：“如果中国抛售美债，可能会让美国屈膝，但也可能对自身不利。现在的情况类似冷战时期的恐怖均势，一方进攻的代价是不可避免会带来两败俱伤，所以双方都希望维持相互依赖的均衡状态。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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