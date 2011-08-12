英国首相宣称将打击骚乱分子

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦8月11日电(记者 Matt Falloon)---英国首相卡梅伦周四表示，将追捕参与近日街头暴力活动与抢劫的暴徒，坦承警方在骚乱爆发之初采取的战术失败。
卡梅伦在议会紧急会议上表示：“打击行动已切实展开。”
“对于那些无法无天的少数人、那些趁火打劫的犯罪分子，我要说的是：我们会追捕你们、抓获你们、指控你们、惩罚你们。你们要为自己的所作所为付出代价。”
他称，会利用闭路电视画面识别嫌犯，不在意对此举存在的“虚伪的人权顾虑”。
英国领导人担心此次骚乱会损害人们对经济以及对伦敦的信心。伦敦是全球最大金融中心之一，也是明年奥运会主办城市。
卡梅伦称，骚乱发生之初，警方反应不力。他说：“街头部署的警力远远不足，并且他们的战术无效。”(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。