英国首相宣称将打击骚乱分子

路透伦敦8月11日电(记者 Matt Falloon)---英国首相卡梅伦周四表示，将追捕参与近日街头暴力活动与抢劫的暴徒，坦承警方在骚乱爆发之初采取的战术失败。

卡梅伦在议会紧急会议上表示：“打击行动已切实展开。”

“对于那些无法无天的少数人、那些趁火打劫的犯罪分子，我要说的是：我们会追捕你们、抓获你们、指控你们、惩罚你们。你们要为自己的所作所为付出代价。”

他称，会利用闭路电视画面识别嫌犯，不在意对此举存在的“虚伪的人权顾虑”。

英国领导人担心此次骚乱会损害人们对经济以及对伦敦的信心。伦敦是全球最大金融中心之一，也是明年奥运会主办城市。

卡梅伦称，骚乱发生之初，警方反应不力。他说：“街头部署的警力远远不足，并且他们的战术无效。”(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。