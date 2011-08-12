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中国财经 | 2011年 8月 12日 星期五 09:49 BJT

台、港金融管理单位签署MOU 促进两地监理合作

路透台北8月12日电---台湾金融监督管理委员会周四晚间表示,已与香港金融管理局完成签署银行业监理合作了解备忘录(MOU),未来台港双方将可就资讯交换、定期会晤和持续联系、检查、资讯保密及使用等约定,加强两地监理合作.

目前台港双方银行机构在对方境内都设有据点,台湾本地银行银行已在香港设立18家分行、2家办事处;香港在台设立3家分行、2家代表人办事处,金融往来密切.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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