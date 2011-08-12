中国“十二五”将提高机电产品自主品牌出口比例至30%--商务部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月12日电---为进一步促进出口结构转型升级,中国商务部等11个部委联合提出,"十二五"(2011-2015)期间将优化出口产品结构,力争一般贸易机电产品自主品牌出口比例提高到30%.
刊登在商务部网站的"十二五"期间促进机电产品出口持续健康发展的意见指出,将加快区域内贸易便利化进程,把对新兴市场的出口比例提高到40%左右,增量占比提高到60%以上.
"十一五"(2006-2010)以来,中国机电产品出口继续高速增长,总规模比"十五"(2001-2005)期间翻了一番多;出口结构继续改善,高新技术机电产品出口占比超过50%,自主知识产权、自主品牌产品出口份额亦稳步上升.
意见并称,"十二五"将推动出口企业结构从车间型向营销型转变.鼓励汽车、机床、工程机械、铁路机车等25个重点行业的100个排头兵企业建立健全境外营销网络和售後服务体系,并推动中小机电企业开拓国际市场.
此外,还将加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势.同时,严格控制"两高一资"("高耗能、高污染和资源性")产品出口,适度减少容易引起贸易摩擦的产品出口.
今年前七个月,中国机电产品出口5,951.5亿美元,同比增长18.9%,占同期中国出口总值的56.7%.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)