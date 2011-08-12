预计人民币未来呈现双向波动和弹性增强的特征--专家

路透北京8月12日电---人民币兑美元即期汇价近日不断创出新高,人民日报周五援引专家称,人民币汇率走强对中国经济的影响总体积极,未来将呈现双向波动、弹性增强的特征,且不排除阶段性贬值的可能.

专家观点并称,总体上看人民币仍将延续强势地位,因发达国家宽松货币政策将维持较长时间,不排除美国新一轮量化宽松政策启动的可能,主要货币或出现贬值,支撑人民币延续强势地位.

但对外经贸大学金融学院院长丁志杰也指出,虽然美元在中期呈走贬趋势,但由于欧债问题悬而未决,资本出于避险的考量很可能推动美元出现阶段性反弹甚至强劲反弹,因此未来人民币出现阶段性贬值也是可能的.

报导引述专家并称,人民币汇率走强对中国经济的影响总体积极,不会对出口构成大的冲击.短期有利于控通胀,中长期有利于转变经济增长方式.

交通银行首席经济学家连平认为,人民币汇率增强弹性将推动沿海出口行业提高技术、创新产品、向中西部地区转移;同时将引导资源从出口部门向服务业等内需部门配置,减少经济对出口的过度依赖.

丁志杰并称,人民币破6.4关口是出口、贸易顺差等市场力量推动的结果,这本身就说明中国商品的国际竞争力较强,因此人民币汇率走强不会对出口构成大的冲击.

中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.

此前公布的中国7月贸易顺差达314.8亿美元,意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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