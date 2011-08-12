《明报》：低息年代再延两年慎防资产泡沫狂飙

(8月12日)

基于联系汇率,未来两年香港将维持超低息,对过去3年由游资泛滥而形成的资产泡沫,势必火上加油,通胀也会加剧.面对这种情况,近日,就资产保值,不至被通胀蚕食缩水,成为市民热门话题.在市民各自选择、自求多福的同时,政府若能采取恰当政策措施,减低资产泡沫(特别是楼价)狂飙的程度,则在低息年代市民的资产安全和生活质素,或许可以得到较大保障.

联储局这个不寻常做法,主要基于美国经济复苏乏力,失业率高踞不下,可能出现双底衰退,而美国首次失去AAA信贷评级之後,股市连日暴跌,联储局此际提出两年不加息,首先稳定了眼前股市危局,此外,也希望以超低息为经济创造较大空间.持续超低息对于经济复苏带来多少动力,尚待观察.然而,联储局宣布两年不加息之後,股市便喘定,可见涉及资产价格的金融市场,首先受惠于超低利率.2008年金融海啸以来,联储局实施超低利率和两次量化宽松,以变相印银纸方式救市以来,使新兴市场资产价格泡沫迅速形成,连带通胀飙升,新兴经济体一再加息压倒通胀,已经成为必须措施.

过去3年,香港楼价节节上升,早已超越1997年楼市高峰时期,形成楼市泡沫,超低利率肯定是主要动力之一.这个情况与联系汇率直接有关,港元购买力随美元大缩减,在土地房屋供应偏紧情况下,买楼保值或期望升值,成为许多市民的选择.另外,香港通胀持续升温,6月份消费物价指数按年升5.6％,主要与人民币升值、港元购买力缩水有关,香港主食品和副食品主要来自中国,输入性通胀使市民吃不消.所以,未来两年维持超低息,有理由相信楼市泡沫和通胀会恶化.

财政部今次发行200亿元人民币国债,以目前市民寻求保值意识浓烈,会引来认购热潮,监于机构投资者有较多投资渠道和机会,第三批国债宜拨出更大额度,例如100亿元人民币,让个人投资者认购.只要财政部增加发行总额或减少机构投资者的额度,就可以达到协助港人对抗通胀的目的.我们认为,财政部应该考虑这个建议.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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