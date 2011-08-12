昆明市又发现22家山寨苹果店

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透8月11日电---中国昆明市又发现22家山寨苹果店，此前在昆明市发现的“仿真”苹果店引发国际社会的广泛关注。
官方媒体周四报导，昆明市工商部门表示，已经勒令这些商店停用苹果标志。
据新华社报导，工商部门称已经成立了一条投诉热线，将加强监督管理。
报导中没有说明这些商店卖的是假货还是走私水货。
中国有很多没有得到授权，但销售苹果等其他品牌电子产品的商店，这些商店卖的是走私来的真品，通过避税来取得价格优势。
一名生活在昆明的美国人在博客里揭露了一家“仿真”苹果商店，这家商店几乎可以以假乱真，甚至就连里面的工作人员都以为自己是在为苹果工作。7月份时昆明约有300家商店受到了工商部门的调查。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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