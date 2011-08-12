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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 10:30 BJT

本周来百亿人民币保险资金入市--报载

受海外股市大挫拖累一度连跌的中国A股市场正逐渐出现转机.中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元人民币保险资金入市抄底. 报纸引述保险公司人士认为,对估值底部的认可是此次抄底的主要动力.除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股. 路透

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