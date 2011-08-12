巴菲特：正利用熊市抄底--《财富》

传奇投资大师巴菲特日前对《财富》杂志表示，正在利用本周市场大跌的机会入场低吸，他认为目前尚无任何迹象表明新的衰退正在临近。他告诉《财富》执行主编Andy Serwer称，他没有因市场大跌自乱阵脚。“跌得越厉害，我买得越多。我们正在入场。”路透