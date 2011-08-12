贸易顺差高企增压 人民币加速升值不得不行

中国7月贸易顺差高企增压,人行再添忧虑.如何化解来势汹汹的外汇流入,加速人民币兑美元升值或是不得不做的选择. 中国外汇交易员们对此感觉相当强烈,顺差额公布後突然增加的美元卖盘令银行应接不暇.''谁都不是傻子,美元长期肯定是要走软的,当然要卖掉.''一家国有银行的交易员称.路透