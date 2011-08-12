河南第二批“瘦肉精”案公审 7人获刑

新华社周四报道，经河南省获嘉县法院周二判决，七人因非法出售“瘦肉精”获刑。仅在两周前，另外五人因生产销售“瘦肉精”获刑，其中一人被判死缓。新华社称，被告韩文斌等七人从2009年起卖“瘦肉精”给生猪养殖户，被法院判处罚金1,000元到2.8万元不等。路透