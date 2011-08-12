法国人认为默克尔应对危机能力强过萨科齐--民调

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎8月11日电---据法国民调机构--哈里斯互动（Harris Interactive）周四公布的一项民意调查，对于应对一场新的经济危机，法国民众对于德国总理默克尔的信任度要胜过本国总统萨科齐。
民调数据显示，46%的受访者支持默克尔与其团队，而支持萨科齐及其政府的人数为33%。一天前，受市场对法国金融状况忧虑的拖累，法国银行股重挫。
据该份在线调查显示，萨科齐的信任度还排在了美国总统奥巴马的後面，奥巴马在法国民众中的信任率为37%。
该份民调主要调查了在应对进一步金融与经济危机方面，民众认为哪些关键领导人、机构与经济实体的能力更强。
哈里斯互动向受访者提供了一个名单，要求他们按照防范新的金融与经济危机的信誉，对名单中的个人、机构与组织等进行排名。
名单上有默克尔、奥巴马、萨科齐、国际货币基金组织（IMF）、以及一些界定较为模糊的团体——民众、银行、交易员、评级机构、八国集团、二十国集团、欧洲与企业。
其中，“民众”位居信任度排行榜之首，其次是默克尔、IMF排第三、第四“企业”、第五奥巴马、第六欧洲、第七萨科齐。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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