欧洲监管机构禁止四国卖空金融股

欧洲监管机构采取协同举措,从周五开始将禁止对四个国家的金融股卖空,以恢复市场信心.此前,市场谣传、借款成本上升加之紧急融资陡增,一起冲击市场. 欧洲证券和市场管理局在周四晚些时候发布声明称,比利时、法国、意大利和西班牙将实施该禁令,但各国的实施细节不同. 路透