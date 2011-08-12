美国自由女神像内部将关闭整修

路透纽约8月11日电（记者 Jonathan Allen）---今年10月底美国自由女神像迎来125周岁纪念之际，塑像将进行为期一年的整修，内部暂时不对游客开放。

美国内政部长肯・萨拉扎表示，游客仍然可以参观自由岛的自由女神雕像，且纽约港的塑像景观不会受到这个造价2,725万美元整修工程的影响。

萨拉扎在声明中称：“两年前，我们自911事件後首次向游客重新开放从内部参观自由女神王冠，我承诺过要整修自由女神塑像内部，确保大家能更方便地参观塑像，而且更安全。”

他说，自由女神像的座椅，电梯、电力和机械系统将得到改造，以增强安全系数，供游客更方便地参观，“让这个19世纪的标志进入21世纪”。

自由岛游船公司的发言人泰根・福斯（Tegan Firth）表示，预计大多数参观自由女神像的游客不会受到影响，大多数人也不会到雕像内部去。

每天最多允许2,500名游客入内参观自由女神像的基座，另有240名游客可以从内部爬到皇冠处。但在夏季旺季时，每天大约有1.8万名游客参观自由岛。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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