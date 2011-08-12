陈德铭敦促欧盟和美国控制债务规模

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透印尼8月12日电---中国商务部长陈德铭周五表示,中国对欧洲国家未来两个月面临的新挑战表示关切,并敦促欧盟和美国控制债务规模.
对主权债务问题和美国可能发生衰退的担忧,本周致使全球市场受到打击.
"我们希望这些国家能够严格控制债务比率,承担更大的责任,"陈德铭在印尼的东盟经贸部长会议上表示.
他还称,尽管全球经济面临不确定性,但中国将坚持渐进稳定的汇率改革,并继续调整经济以提振国内消费.(完)
--编译 李春喜;审校 侯向明
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)