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中国财经 | 2011年 8月 12日 星期五 11:13 BJT

陈德铭敦促欧盟和美国控制债务规模

路透印尼8月12日电---中国商务部长陈德铭周五表示,中国对欧洲国家未来两个月面临的新挑战表示关切,并敦促欧盟和美国控制债务规模.

对主权债务问题和美国可能发生衰退的担忧,本周致使全球市场受到打击.

"我们希望这些国家能够严格控制债务比率,承担更大的责任,"陈德铭在印尼的东盟经贸部长会议上表示.

他还称,尽管全球经济面临不确定性,但中国将坚持渐进稳定的汇率改革,并继续调整经济以提振国内消费.(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

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