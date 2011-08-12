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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 12日 星期五 11:58 BJT

12日午间分析：沪指2600点得而复失

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜美股收涨以及近期消息面偏暖等因素的提振，今日A股市场早盘继续小幅震荡走高，其中沪综指一度冲上2600点关口，不过该关口上方压力较为明显，同时盘中缺乏明显的领涨热点板块，导致2600点关口得而复失，午盘沪综指报收于2595.04点，上涨0.52%。

笔者认为，经过三个交易日的技术反弹，短期大盘面临较大的获利盘抛售压力，同时目前影响股指短期走势的各个因素并没有发生实质性的改善，因此，当前大盘出现趋势性机会的概率较小。（完）

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