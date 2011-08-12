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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 12:42 BJT

伊拉克希望济科执掌帅印

伊拉克足协官员周四称，为应战世界杯资格赛，希望签下巴西知名教练济科。巴西昔日球星济科，2006年曾以教练身份率日本队征战德国世界杯。伊拉克已晋级9月2日开赛的亚洲区第三轮预选赛。伊拉克与中国、约旦与新加坡同属亚洲区20强赛A组。资料图为济科2009年12月9日球场执教。路透

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