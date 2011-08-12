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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 12:39 BJT

李宗伟速胜进八强

周四在羽毛球世锦赛男单第三轮比赛中，面对一场可能会非常棘手的考验，头号种子、马来西亚选手李宗伟顺利过关，以21-10与21-5轻取韩国选手朴成奂，晋级八强。李宗伟赛中状态非常好，29分钟内就解决战斗。中国选手林丹直落两盘击败韩国对手李炫一也晋级八强。资料图为李宗伟今年6月26日在一场比赛中。路透

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