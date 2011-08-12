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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 12:38 BJT

小德直落两盘轻松晋级

周四在罗杰斯杯男单第三轮争夺中，塞尔维亚人德约科维奇以7-5与6-2干脆利落地拿下克罗地亚小将西里奇，将个人本赛季战绩提升至50胜1负。赛後小德与记者开玩笑称：“必须要保持微笑，这场比赛无论是打起来，还是看起来都不太漂亮。”图为8月11日德约科维奇接西里奇的回合。路透

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