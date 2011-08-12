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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 12:36 BJT

纳达尔罗杰斯杯爆冷出局

周三在罗杰斯杯次轮比赛中，世界排名第二的纳达尔温网首次出战遭爆冷出局。他在与克罗地亚选手多蒂奇的交手中，以6-1、6-7与6-7意外失利。这是纳达尔自2008年罗马大师赛以来第一次在首战即败下阵来，此次失败可能打击他本月稍晚的美网公开赛卫冕征程。图为8月10日纳达尔赛场反应。路透

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