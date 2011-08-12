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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 12日 星期五 12:44 BJT

罗杰斯杯李娜遭遇横扫

周四在WTA顶级巡回赛罗杰斯杯女单第三轮比赛中，法网冠军李娜赛场以2-6、4-6不敌澳大利亚选手斯托瑟，无缘八强，与兹沃娜列娃、莎拉波娃与温网冠军科维托娃三位顶级种子选手一起爆冷出局。李娜赛後说自己的场上发挥像是个“小孩子”。图为8月11日李娜赛中发球。路透

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