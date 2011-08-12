伦敦骚乱中外国移民冷静保护街区

路透伦敦8月11日电（记者 Peter Graff）---传言称，土耳其人和库尔德人聚集在伦敦东部的街头，保护其商店和咖啡馆，避免遭到抢劫。有人发微博说：“该死的外国人……”

“……他们来到我们的国家，保护我们的街区和社区。”

照片中，一名波兰裔店员跳出燃烧的建筑，一名马来西亚学生被打後遭抢劫，媒体报导中，许多伦敦骚乱受害者都是外国人。

这一点都不令人惊讶。如今，多数伦敦居民实际上都是外国人。英国国家统计局数据显示，伦敦市逾一半（52.5%）居民出生在英国之外。

其中许多人从有暴力传统、专治司法体系和战乱国家来到或逃到伦敦。伦敦上周发生30年来最严重骚乱时，该市居民大多保持冷静，继续日常生活。

达斯顿Stokey杂货店店主是一名叫Aziz的土耳其人，他表示，有消息称，骚乱分子将进入其街区，他本周与其他店主一起，在街上确保不出问题。

“我们在帮助警察，”他说道。

“1990年，这里是伦敦最危险的地区。现在这儿很干净，而且舒适。许多店铺现在都是24小时营业。而之前，它们很早就关门了，”Aziz说，“（当地店主）互相认识。无论他们是英国人、土耳其人或巴基斯坦人，都无所谓。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。