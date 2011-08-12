澳洲贸易部长称中国将从该国进口更多资源

* 中国将需要"大量"澳洲原材料

* 强劲的澳元损及制造业和出口

路透印尼美娜多8月12日电---澳洲贸易部长Craig Emerson周五表示,随着中国推进工业化和城镇化进程,中国对澳洲原材料将有很大需求,虽然存在全球经济状况疲软的疑虑.

Emerson也暗示,澳元在近来的动荡市况中下跌是好事,称强势澳元已损及制造业和出口商.

Emerson刚刚结束对中国的访问.他表示,对中国持续强劲成长的能力抱有信心,即使债务问题威胁着欧洲和美国经济.中国是全球第二大经济体,也是澳洲最大的贸易夥伴.

"毫无疑问,中国推进工业化和城镇化,将继续需要大量的澳洲原材料,"Emerson在印尼参加亚太经济部长会议间隙接受路透专访时表示.

"澳洲的矿产和能源等基本原材料仍将继续获得来自中国的需求,且需求正在上升;对此形成补充的是,服务业需求增长亦尤其强劲."

中国对原材料的无止境需求,在过去七年间创造了商品市场的繁荣,也使市场在短时间内发生剧变.铜价自每吨2,500美元左右开始上涨,在10,000美元上方屡创新高,期间涨势仅被全球金融危机短暂中断.

铁矿石价格也从2004年的每吨32美元左右,跳涨至每吨接近200美元.

矿业公司也在中国对资源产品的持续需求上面大举押注.力拓(RIO.AX)(RIO.AX)、XstrataXTA.L、Nyrstar(NYR.BR)和来宝集团(NOBG.SI)等公司在6月纷纷宣布计划,拟进行合并,增加产出或扩大产能.

当被问及全球经济困境对中国产生的影响时,曾参观过中国快速发展的西部地区的Emerson表示,他是一个乐观主义者.

但部分经济学家担心中国会出现硬着陆,这会对全球经济产生影响.目前中国正在抗击处于三年高位的通胀.

**澳元升值造成不利**

就澳洲本身而言,澳元兑美元最近数周已经走疲,脱离1.10美元附近的高点.

当被问及澳元跌势时Emerson表示,"强势澳元之前一直在更普遍地损伤我们的制造产品和出口."

"我们需要使基本面状况合宜,这也是我们一直在做的,通过财政整顿与微观经济改革,投资于技能和基础设施建设.政府可以做到这些.政府不设定汇率."他说.

他拒绝评论澳元汇率处在什麽水平才属合理.(完)

--编译 洪曦/李春喜/王翔琼;审校 隋芬

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