韩国称三艘朝鲜渔船越过两国界线

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔8月12日电---韩国一名军官周五表示，韩国海军营救了三艘朝鲜渔船和七名朝鲜渔民。此前，这三艘渔船漂流到了西海(West Sea)朝韩争议边界。
韩国海军周四在韩国白翎岛(Baengnyeong)附近从两艘即将沉没的渔船上救下四人。这名军官称，这些船员目前正接受调查。
当天晚些时候，韩国海军又在相同区域发现了另外一艘船只。韩军在为这艘渔船提供燃料补给後，将船上的三名船员送还朝鲜。
朝韩双方的渔船经常会越过“北方界线”，因没有精确的设备很难确定这条界线。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。