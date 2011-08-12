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中国财经 | 2011年 8月 12日 星期五 15:12 BJT

外管局：中国目前资金流入压力很大

路透北京8月12日电---中国外管局国际收支司副司长王春英周五在北京一论坛上表示,从外汇储备规模增长方面可以看出,目前资金流入压力很大.

中国国家外汇管理局此前亦曾表示,今年下半年中国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力. (完)

--发稿 李文科; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红

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