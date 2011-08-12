SEC调查标普调降美国评级是否涉及内线交易--FT

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透8月12日电---金融时报引述知情人士报导称,美国证券交易委员会(SEC)已要求评级机构标准普尔披露,上周标普宣布调降美国债信评等之前,有哪些雇员己知悉这项决定.
金融时报称,SEC调查行动是初步检验是否可能涉及内线交易.
一知情消息人士对金融时报表示,该调查由SEC稽查人员进行,SEC具有监督评级机构权力.
但金融时报表示,SEC并未知悉有标普内部人员泄露消息之事,或是有异常交易情况.
路透无法立即取得标普和SEC评论.
周一时,美国参议院金融委员会一国会助理对路透表示,委员会已开始调查上周标普调降美国债信评等的决定.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
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