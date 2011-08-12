外管局：中国资金流入压力很大(更新版)

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* 国内目前资金流入压力很大

* 重点仍是打击违规资金和跨境套利资金流入

* 出口企业充分利用国内外汇市场锁定外汇风险

路透北京8月12日电---中国国家外汇管理局官员周五表示,从中国外汇储备规模增长可以看出,目前资金流入压力很大,下半年重点工作之一仍是打击违规资金和跨境套利资金的流入.

外管局国际收支司副司长王春英在北京一论坛上并称,希望进出口交易较多的企业要充分利用国内外汇市场锁定外汇风险.

王春英表示,2009和2010年中国经常账户差额与国内生产总值(GDP)的比值为5.2%,将这一比值保持在均衡水平,是中国结构调整的方向.

中国国际收支经常项目和资本项目多年来呈双顺差,导致外汇储备长期居全球首位且持续膨胀.央行最新公布数据显示,截至2011年6月底,中国外汇储备达到31,974.91亿美元.

去年的首尔G20会议上,美国财长盖特纳曾提出,各主要经济体应将经常项目顺差或逆差控制在占GDP4%以内.

外管局稍早数据显示,一季度国际收支经常项目顺差修订後为288亿美元,同比下降21%,资本和金融项目顺差修订後为861亿美元,同比增长41%.

出口企业应对汇率波动

王春英表示,根据外管局前两个季度的企业调研显示,当前出口难是原材料、劳动力等成本上升等原因造成,出口企业并不愁订单,愁的是利润,应对的方法是:慎接单,缓接单,接短单.

同时,企业应对汇率波动的方法,第一是提高效率,然後是降低成本,提高附加值,打造品牌以及出口国别多样化等.

她并表示,期权交易今年4月推出後,还将不断推出新产品,以降低风险.

中国本周公布7月贸易顺差达314.8亿美元,意外扩至30个月高点後,引发人民币将加速升值的臆测.

中国官方媒体--人民日报周五援引专家称,人民币汇率走强对中国经济的影响总体积极,未来将呈现双向波动、弹性增强的特征.

中国外汇交易中心人民币兑美元周五早盘即期汇价走稳,暂缓近日大涨步伐.今日人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄.

国家外管局此前亦曾表示,今年下半年中国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力.(完)

--发稿 李文科;撰写 康熙泽/邵晓忆;审校 杨淑祯

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