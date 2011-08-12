一周综述：政策微调或成A股後市关键

今日A股市场延续了近几日的反弹走势，沪综指全天小幅收高。不过，在股指冲高的过程中，遭遇了短期获利盘以及前期套牢盘的抛压，同时盘中缺乏明显领涨板块，沪综指2600点关口得而复失，似乎预示着本次技术反弹已经接近尾声，尾盘沪综指最终报收于2593.17点，上涨0.45%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场延续了近几日的反弹走势，沪综指全天小幅收高。不过，在股指冲高的过程中，遭遇了短期获利盘以及前期套牢盘的抛压，同时盘中缺乏明显领涨板块，沪综指2600点关口得而复失，似乎预示着本次技术反弹已经接近尾声，尾盘沪综指最终报收于2593.17点，上涨0.45%。

从盘面观察，两市成交量依旧低迷成为阻碍股指继续反弹的重要因素，不仅反映出当前市场心态依旧谨慎，同时在没有增量资金大规模进场的背景下，股指反弹持续性势必较差，主要体现在资金量消耗较大的权重股上。

不过，在近期的反弹中，权重股虽然难现持续上涨行情，但是有效的维稳了市场重心，同时中小盘个股成为短线资金追捧的对象，显示结构性行情仍是当前的主基调。

统观本周A股市场走势，上周末标普下调美国信用评级成为导致本周一大盘暴跌的导火索，同时周二公布的7月份宏观经济数据也在一定程度上加剧了股指的调整幅度，随着外围市场影响力的逐渐减弱，再加上消息面有所转暖，股指技术反弹也随之而来。

对于A股未来走势，笔者认为，在判断之前，应先理顺当前A股所处的内外环境，以及哪些因素将成为左右股指短期走向的关键因素。

首先，海外主要经济体复苏前景不明，加剧了国内投资者的恐慌情绪。美国主权评级遭遇下调，引发了全球股票市场轮番暴跌。从而通过A+H传导到A股并在心理层面造成巨大的负面冲击。

不过从目前看，外围市场最剧烈的波动期或已过去，虽然美欧债务危机还有待进一步观察，短期外围市场波动还将对A股市场形成一定的干扰，但是这主要是停留在心理层面上，因此，当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。

其次，本周有关部门公布7月份宏观经济数据，数据出台後，市场对CPI是否见顶存在较大的分歧，但是可以预见的是在食品价格保持高位运行的背景下，CPI的回落速度将会相对缓慢，因此货币政策放松预期难见曙光。

但是金融监管部门年中工作会议本周陆续召开。会议传出的信息表明，未来货币政策整体上难言放松。随着通胀可能见顶，下半年货币政策或适当微调，将采取“定向宽松”方式，适当放松融资条件限制，对三农、中小企业、保障性住房等领域给予融资政策倾斜。

“定向宽松”无疑给市场注入了一针强心剂，投资者开始憧憬未来货币政策将稳中逐渐放宽。此次全球股市暴跌无疑给管理层敲响了警钟，在未来调控政策的制定、实施上势必会做出调整。

最後，从资金面看，近期市场资金面较前期有所好转，但是资金进场意愿却有所下降，这也是为什麽本周成交量迟迟不能放大的主要原因之一。内外不确定性增加以及市场缺乏赚钱效应影响了资金的投资预期。

不过，来自基金和保险公司的消息称，在此轮暴跌之後，保险资金本周以来约有百亿元资金入市抄底。从过往的经验看，社保基金几乎每次都很精准在底部区域进场，因此，市场也将社保基金的动向视为风向标。

综上所述，就目前A股市场所处的环境，投资者应该继续持有谨慎的态度。外有欧美债务危机加剧、全球经济复苏遇阻，内有宏观调控、通胀以及经济增速放缓等等，这些因素都决定了短期内大盘难有趋势性机会。

对于相对独立的A股市场而言，国际市场暴跌带来的更多是心理压力。国内经济前景和未来政策取向依然是市场各方关注的核心。

操作上，在趋势没有进一步明朗以及没有看到明确的政策宽松预期的情况下，投资者应采取防御性投资策略。（完）

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