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中国财经 | 2011年 8月 12日 星期五 16:41 BJT

沪综指小幅收高 险资入市等消息提振大盘

路透北京8月12日电---中国股市沪综指周五收高近0.5%,为连续第三日反弹上涨,受隔夜欧美股市走强及险资入市等消息提振,但成交量仍未见放大显示人气仍偏淡.分析人士认为,大盘下周或可继续延续反弹走势,但上升空间有限.

沪综指收报2,593.173点,上涨11.665点或0.45%.本周该股指累计下跌1.27%,为连续第四周走低.

东北证券分析师沈正阳称,欧美债务问题爆发後短期国内政策有所趋缓,近期市场流动性状况较好,加之暴跌後估值处于相对低位,社保和险资入市及外围市场反弹等利好都令大盘持续走高.

"但若权重股不发力上涨,後期大盘反弹空间可能有限."他称.

中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.

美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.

沪深300指数8月合约尾盘报2,864.8点,涨0.02%,成交量为149,890手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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