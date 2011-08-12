沪综指小幅收高 险资入市等消息提振大盘

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月12日电---中国股市沪综指周五收高近0.5%,为连续第三日反弹上涨,受隔夜欧美股市走强及险资入市等消息提振,但成交量仍未见放大显示人气仍偏淡.分析人士认为,大盘下周或可继续延续反弹走势,但上升空间有限.
沪综指收报2,593.173点,上涨11.665点或0.45%.本周该股指累计下跌1.27%,为连续第四周走低.
东北证券分析师沈正阳称,欧美债务问题爆发後短期国内政策有所趋缓,近期市场流动性状况较好,加之暴跌後估值处于相对低位,社保和险资入市及外围市场反弹等利好都令大盘持续走高.
"但若权重股不发力上涨,後期大盘反弹空间可能有限."他称.
中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.
美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.
沪深300指数8月合约尾盘报2,864.8点,涨0.02%,成交量为149,890手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)