《Freeland专栏》防止经济衰退後遗症 重在解决就业

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Chrystia Freeland; 编译 李爽/肖群英
路透纽约8月11日电---众所周知,房地产业的关键三点是地段、地段、还是地段.这句由已故"第一健笔"萨菲尔(William Safire)从1926年芝加哥论坛报分类广告里找出的至理名言,因一语中的而一直沿用到今天.
现如今西方国家的经济政治困境也可归纳为同样一句话:关键三点是就业、就业、还是就业.
但过去两周来美国和欧元区各自的债务纷争、英国街头冲突以及全球市场动荡,冲淡了这个事实,倒是有关股价、债信评级、警方战术和政治失灵的各种言论不绝于耳.
这就是美国新闻记者Don Peck有关失业问题的"Pinched"一书出版得如此及时和重要的原因.Peck的中心思想就是,每次经济衰退都截然不同.像西方国家今天正在经历的经济持续减速,不仅仅是在事发当时给我们造成痛苦,而且会给我们带来流毒无穷的影响.
就像Peck所说,"当就业不足,收入持平,又长期承受债务重负时,公众乃至是整整几代人的心中都将留下永?的伤疤."
Peck有鉴前几次深度衰退的影响持久不绝而发出上述警告,这是战後几代西欧和北美民众凭直觉所无法感受到的事情,他们一直生活在相当稳定的经济增长环境中.
"我们面对的问题甚至比现在想象的还要严重,"Peck对我表示,"大家认为"情况只是暂时不妙,但之後会好转'."
我们可以借用白宫有关阴沟翻车的一个比喻.汽车陷到泥里不是什麽让人高兴的事,要把汽车推出来也颇费一番周折,不过一旦回到正轨,就将全速前进.
更恰当却也更冷酷的一个比喻是,拿营养不良的婴儿作比.即便这个孩子成年後衣食无忧,但其年幼时食不果腹的经历却会留下长期阴影.
说它更恰当,也是因为受打击最大的可能会是年轻人.Peck曾与耶鲁经济学家Lisa Kahn对话,Kahn发现,在经济深度衰退时期找到第一份工作,意味着起步薪资会比繁荣时期低25%,17年後收入会少10%.即便处于职业生涯中,经历经济衰退的那一代不仅到手薪水会减少,任职级别也会更低,且职业信心下降.
Peck的第二个重要观点是,经济陷入深度低迷不仅毁掉个人生活,甚至让一代人的终生就业前景蒙阴.经历一段萧条的年景会改变整体文化,变得不求最好.
他这本书大部分在去年撰写完成,主要是关于美国,但Peck预测的时局艰难导致社会变得卑劣粗鲁这一点,从本周英国发生的事件尤其可以获得印证.
"我们肯定的一点是,政治家将变得更好斗,普通人会更加心胸狭窄,"Peck并称,"我认为,巨大风险在于政治中毒,这将引起政治行为的短视化,任何堪称大胆果敢的计划几乎都不可能诞生."
Peck分析的重要之处在于,他将民众生活中发生的一切作为经济政策考量的中心,包括民众的就业前景,他们一生的薪资收入,以及当夫妻一方失业带来的家庭变故.他确实认为,眼下当务之急是就业、就业还是就业,因为失业这个个人的不幸,通过数百万倍乘数效应的放大,将演变为一场国家的灾难.
所有这些都可能让你猜测,Peck是一个不急于解决赤字问题的温和派.尽管他的确担忧,在短期内时机尚不成熟时采取撙节措施的危险最大,但他同样认为,政府债务过多也事关重大."为了在不损及经济复苏的前提下恢复人们对美国联邦政府的信心,我们必须采取约束性举措控制目前的赤字,以便在不久的将来消除预算赤字并稳定国家债务水平."
这就是Peck预言的那种政治中毒的真正悲剧所在,许多发达国家都败倒在其中.我们在就业和赤字孰轻孰重的问题上争执不下.但解决这两个问题的最好办法,或许也是唯一的办法,是采取双管齐下的策略.
美国前财政部长,现任美国外交关系委员会联合主席的鲁宾告诉我:"一些评论把解决赤字和解决就业对立了起来,但我认为这两者实际上是同一个问题."
与Peck观点相似,鲁宾相信,若能达成在中期内消除预算赤字的计划,实际上就会使短期内创造就业的经济刺激计划更为可行有效.
"可以制定出一份严肃认真的财政计划,这能够提高人们对创造就业的信心,而实施该计划的时间可以推迟,"他并称,"这样一来,既可以采取财政刺激政策,又能尽量降低信心受到的负面影响抵消此举效果的风险."
我们现在需要创造就业岗位,并承诺当经济开始复苏时勒紧腰带过紧日子.这是一个对我们很多人来说既合理又简单的方案.而若是在Peck描绘的那个充满不安"以邻为壑"的世界里,这种方法就无法产生以民众福祉为重而互相退让的效果.(完)
--译文审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。