《Freeland专栏》防止经济衰退後遗症 重在解决就业

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chrystia Freeland; 编译 李爽/肖群英

路透纽约8月11日电---众所周知,房地产业的关键三点是地段、地段、还是地段.这句由已故"第一健笔"萨菲尔(William Safire)从1926年芝加哥论坛报分类广告里找出的至理名言,因一语中的而一直沿用到今天.

现如今西方国家的经济政治困境也可归纳为同样一句话:关键三点是就业、就业、还是就业.

但过去两周来美国和欧元区各自的债务纷争、英国街头冲突以及全球市场动荡,冲淡了这个事实,倒是有关股价、债信评级、警方战术和政治失灵的各种言论不绝于耳.

这就是美国新闻记者Don Peck有关失业问题的"Pinched"一书出版得如此及时和重要的原因.Peck的中心思想就是,每次经济衰退都截然不同.像西方国家今天正在经历的经济持续减速,不仅仅是在事发当时给我们造成痛苦,而且会给我们带来流毒无穷的影响.

就像Peck所说,"当就业不足,收入持平,又长期承受债务重负时,公众乃至是整整几代人的心中都将留下永?的伤疤."

Peck有鉴前几次深度衰退的影响持久不绝而发出上述警告,这是战後几代西欧和北美民众凭直觉所无法感受到的事情,他们一直生活在相当稳定的经济增长环境中.

"我们面对的问题甚至比现在想象的还要严重,"Peck对我表示,"大家认为"情况只是暂时不妙,但之後会好转'."

我们可以借用白宫有关阴沟翻车的一个比喻.汽车陷到泥里不是什麽让人高兴的事,要把汽车推出来也颇费一番周折,不过一旦回到正轨,就将全速前进.

更恰当却也更冷酷的一个比喻是,拿营养不良的婴儿作比.即便这个孩子成年後衣食无忧,但其年幼时食不果腹的经历却会留下长期阴影.

说它更恰当,也是因为受打击最大的可能会是年轻人.Peck曾与耶鲁经济学家Lisa Kahn对话,Kahn发现,在经济深度衰退时期找到第一份工作,意味着起步薪资会比繁荣时期低25%,17年後收入会少10%.即便处于职业生涯中,经历经济衰退的那一代不仅到手薪水会减少,任职级别也会更低,且职业信心下降.

Peck的第二个重要观点是,经济陷入深度低迷不仅毁掉个人生活,甚至让一代人的终生就业前景蒙阴.经历一段萧条的年景会改变整体文化,变得不求最好.

他这本书大部分在去年撰写完成,主要是关于美国,但Peck预测的时局艰难导致社会变得卑劣粗鲁这一点,从本周英国发生的事件尤其可以获得印证.

"我们肯定的一点是,政治家将变得更好斗,普通人会更加心胸狭窄,"Peck并称,"我认为,巨大风险在于政治中毒,这将引起政治行为的短视化,任何堪称大胆果敢的计划几乎都不可能诞生."

Peck分析的重要之处在于,他将民众生活中发生的一切作为经济政策考量的中心,包括民众的就业前景,他们一生的薪资收入,以及当夫妻一方失业带来的家庭变故.他确实认为,眼下当务之急是就业、就业还是就业,因为失业这个个人的不幸,通过数百万倍乘数效应的放大,将演变为一场国家的灾难.

所有这些都可能让你猜测,Peck是一个不急于解决赤字问题的温和派.尽管他的确担忧,在短期内时机尚不成熟时采取撙节措施的危险最大,但他同样认为,政府债务过多也事关重大."为了在不损及经济复苏的前提下恢复人们对美国联邦政府的信心,我们必须采取约束性举措控制目前的赤字,以便在不久的将来消除预算赤字并稳定国家债务水平."

这就是Peck预言的那种政治中毒的真正悲剧所在,许多发达国家都败倒在其中.我们在就业和赤字孰轻孰重的问题上争执不下.但解决这两个问题的最好办法,或许也是唯一的办法,是采取双管齐下的策略.

美国前财政部长,现任美国外交关系委员会联合主席的鲁宾告诉我:"一些评论把解决赤字和解决就业对立了起来,但我认为这两者实际上是同一个问题."

与Peck观点相似,鲁宾相信,若能达成在中期内消除预算赤字的计划,实际上就会使短期内创造就业的经济刺激计划更为可行有效.

"可以制定出一份严肃认真的财政计划,这能够提高人们对创造就业的信心,而实施该计划的时间可以推迟,"他并称,"这样一来,既可以采取财政刺激政策,又能尽量降低信心受到的负面影响抵消此举效果的风险."

我们现在需要创造就业岗位,并承诺当经济开始复苏时勒紧腰带过紧日子.这是一个对我们很多人来说既合理又简单的方案.而若是在Peck描绘的那个充满不安"以邻为壑"的世界里,这种方法就无法产生以民众福祉为重而互相退让的效果.(完)

--译文审校 程琳

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