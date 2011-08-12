《阳歌专栏》福特暗示中国车市价格战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**福特暗示中国车市价格压力加剧**
有初步迹象表明中国汽车市场将打响价格战，汽车巨头福特(F.N)称感受到定价压力，因中国旨在令经济降温的措施导致汽车销售放缓。福特负责亚太业务的负责人此番表态相当平和，只是说过去三四个月中感受到了定价压力。他未提供数据，但我在媒体界多年，深知企业高管很少会作这样的表态，除非他们希望投资者作好悲观准备。
去年得益于政府刺激措施，中国汽车市场增速至少50%，而过去几个月则明显速度放缓，甚至到了萎缩的地步。7月汽车销量增长2%，但这根本没有反映出价格因素，我推测汽车价格同比下降了5-10%，因为许多大城市出台限购令，以解决道路拥堵。未来一年车市价格压力可能加深，因厂商扩充产能的投资将到位。象通用汽车(GM.N)这样精明的厂商已经相应作了调整，将在中国生产车型和设计向其他新兴市场推广，并面向小城市开发新的品牌，因为这些城市的汽车销售放缓程度没那麽严重。
通用上周刚刚正式推出“中国制造”的品牌“宝骏”，且本周稍早称，将对在中国设计的小型货车进行改造，在印度生产和销售。虽然通用与上汽(600104.SS)有足够资源采取这类自我保护性举措，但其他国内汽车厂商，譬如比亚迪(1211.HK)和吉利(0175.HK)则更容易受到冲击，未来数月利润可能大幅下降，甚至可能出现亏损。
一句话：福特近期言论意味着，中国汽车售价将呈下滑，这样的压力可能至少在未来一年中将持续。
**搜房网靓丽财报和前景或预示房产业向好**
房地产服务公司搜房网(SFUN.N)不断传来好消息。公司两周前刚刚宣布派息，现又公布了第二季度的靓丽财报，且提高了2011财年的预估收入，这似乎也是房地产行业的一个好迹象。搜房网第二季度的营收增长近一倍，其营业利润同比增长3倍。
公司还将年度营收预估提高了近10%，称目前预计2011财年的营收额在2.9亿-3亿美元之间，高于此前2.7亿-2.8亿美元的预期。因受累于在美上市企业会计丑闻所带来的不利行情，就在10天前，为重新吸引投资者，搜房网宣布决定每股普通股派发一美元股息。
搜房网没有就该财报提供任何评论，但很明显，中国房地产市场正在进行的修正并没有很多人预计得那麽严重，至少目前看是这样。这则消息对易居中国EJ.N等其他大型房地产服务公司亦是利好。此前，易居中国第一季度录得的业绩十分黯淡。我们还需等待易居中国发布第二季度的财报，以确定整个房地产业是否出现好转。
但至少初步看来，搜房网的靓丽财报似乎说明，购房者在观望政府楼市打压政策数月後，国内对房地产服务的需求和交易量都在增加。较小市场低价房屋的良好动向或许也是搜房网靓丽财报的一个因素，此前万科(000002.SZ)优于预期的第二季度财报便是明证。所有迹象似乎都预示搜房网前景向好。
一句话：搜房网二季度财报靓丽，加上此前宣布的派息，该公司看似一个不错的选择，并预示整个房地产业前景向好。
编译：朱淑珍/靳怡雯 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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