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中国财经 | 2011年 8月 12日 星期五 17:28 BJT

人行：稳物价仍为宏调首要任务

路透北京8月12日电---中国央行周五称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固形势并不乐观,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并称将合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为.

央行网站的二季度货币政策执行报告并称,要合理运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等政策工具组合.

中国央行表示,美国债务上限提高後,美国违约风险在短期内基本消除,但美国仍面临中长期债务可持续性风险.极度宽松的国际货币条件短期内难以改变,大量资金仍可能流向新兴经济体.

为控制通胀,央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.本周出炉的7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高.(完)

欲了解更多详情,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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