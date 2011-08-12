分析师维持亚洲经济增速预估

* 中国和亚洲的强劲需求可能帮助抵消西方国家的低迷

* 目前分析师还没有下调亚洲经济增速预估

* 亚洲从潜在的全球衰退中复苏的速度可能会很快

路透新加坡8月12日电---亚洲分析师目前不很担心这轮由欧美主权债务问题所引发的全球金融市场动荡,称该地区内需将保持强劲,即便是西方经济体再度陷入衰退,这也能够帮助抵消出口的下滑.

在7月末路透的一次调查中,许多分析师已经下调了中国、印度和其它亚洲经济体今明两年的增长预估,认为抑制通胀的紧缩措施看来不可避免低放缓经济增长.是次调查时,美国主权债信评级尚未被下调.

尽管近几日全球金融市场遭遇沉重的抛压,并有可能进一步打击企业和消费者的信心,但分析师们目前未进一步下调对亚洲地区经济增长的预估.

麦格理银行分析师Paul Cavey说:"目前我们还未调整预估.(市场动荡)的影响更多的是政策层面上的,而非经济增速."

全球市场动荡或促使亚洲各国央行暂缓推进大多始于2010年初的政策收紧周期,尽管一些经济体的通胀水平依然居高不下.

分析师表示,只有出现类似2008和2009年金融危机後的全球性严重衰退,才会促使他们大幅调低对亚洲的增长预估.

不过他们表示,万一西方世界重陷衰退,新兴亚洲在应对经济下滑方面比2008年更有准备,尤其就重要性而言,中国国内消费的地位正在日益赶超对美国和欧洲的出口.

"全球金融危机发生以来,中国经济增长对净出口的依赖度已降低.目前中国的内需已占到中国增长的近半壁江山,"澳新银行分析师Paul Gruenwald表示.

其他亚洲经济体也通过加强区域贸易,增加了对中国增长、而非欧洲市场的曝险.

"亚洲市场对亚洲产品的需求依然强健,"Gruenwald表示.

澳洲贸易部长Craig Emerson周五表示,随着中国推进工业化和城镇化进程,中国对澳洲原材料将有很大需求,虽然存在全球经济状况疲软的疑虑.

新加坡、马来西亚和台湾是对北美和欧洲增长曝险最高的亚洲经济体.但亚洲最大的几个经济体--中国、印度和印尼的增长大多由国内需求驱动.

巴克莱资本分析师在一份近期报告中指出,美国经济成长率降低1个百分点,他们就会相应将印度及印尼的经济成长预估下调0.1个百分点,将中国经济成长预估下调0.2个百分点.

他们预期亚洲新兴经济今年将成长7.8%,并预期今年稍晚全球经济成长将提速,2012年经济成长将达7.4%.

**COME-BACK KID**

而金融市场本周持续震荡,极难断言全球实质经济是否将重陷衰退.

即使全球经济确实陷入衰退,专家称一旦环境开始改善,亚洲就能快速重振旗鼓.

"亚洲并不是不会受到影响,只不过它能以相当快的速度反弹,"Capital Economics的亚洲经济分析师Gareth Leather表示.

协助亚洲经济在2008年全球危机後展开V型复苏的特点仍在.

因实施扶助经济复苏的刺激计划,亚洲地区政府债务水平有所上升,但仍维持低档,尤其若与欧美债务规模相比.

亚洲新兴经济体的政府债务水平相对国内生产总值(GDP)比例大多低于50%,印度是明显的例外.

亚洲银行业融资对全球性批发银行市场的依赖程度仍然很低.

澳新银行的Gruenwald表示,只有韩国和澳洲银行业是例外,但这两国银行业也业已降低对国际批发银行市场的依赖.

--编译 王洋/丁琦/梁睿雪;审校 王丽鑫/蔡美珍

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