美元与黄金脱钩40年 “金甲虫”们继续看涨金价

路透伦敦8月11日电（记者 Jan Harvey）---当公司、银行、国家甚至金钱本身贬值时，黄金，只有黄金，会是我们的救星。黄金，不同于波动的货币，是财富和安全的基石。黄金永远地回来了。

这是“金甲虫”（gold bugs）之歌。（译者注：在华尔街，人们习惯把黄金的长线坚定多头投资者们称为金甲虫。）这些人是黄金的狂热粉丝，近一个世纪以来都认定黄金的投资价值，金价目前已接近每盎司2,000美元的纪录。

下周一是金本位体系被宣布废弃的40周年纪念日。但金甲虫们坚定对黄金的信念，即使金价在1981年达到峰值後，近25年都位于500美元以下。

他们的热情被嘲笑，被看作无可救药、过时的灾难预言者，他们对黄金的热爱看起来很不理智。

“金甲虫”这一名字源于美国作者埃德加・艾伦・坡的同名小说，小说讲述了一只金甲虫带领英雄寻找黄金和珠宝的故事。

麦金莱（William McKinley）是首位在全美进行演讲的总统候选人，他支持金本位体系，反对其民主党对手提出的白银以固定比例加入的金银复本位制。布莱恩（William Bryan）输掉了竞选，退出历史舞台，但金银复本位制这一提法当时持续了一段时间。

2008年金融危机後，黄金受到从对冲基金到出租车司机各类投资者的青睐，促使金价几乎翻倍。

金银交易商Goldmoney创始人塔克（James Turk）说：“金价兑所有国家货币都明显上涨。当一国货币出现问题时……人们就会开始担心币值，担心是否会因通胀等问题失去购买力。因此，他们会寻找避风港。”

他是一个真正的“金甲虫”，不仅是在2008年雷曼兄弟破产後的黑暗时期，去年欧元区深陷债务危机之时，或标普近期下调美债评级後。

塔克在2005年接受《商业周刊》采访时就发表了上述观点。

他本周告诉路透社：“我在2003年10月接受《巴伦周刊》（Barron's）采访时，就进行了长期预测，2013-2015年期间，金价会在某个时刻达到每盎司8,000美元。”

“我多年来一直坚持这一预测，现在也没有理由改变。”

他认为，如果现在的政策持续，目前全球金融问题只会加剧，意味着金价上涨不太可能就此停止。

“各国政治家和央行行长所作出的决策是让本国货币贬值，随後所导致的糟糕货币政策正推高金价，”他说道。

金价近期刷新纪录高位，同时华尔街股市跌至近一年低点，美元处于多年来低点。

新奥尔良贵金属交易商Blanchard and Co市场营销和经济研究副总裁比姆（David Beahm）长期看涨金价，他说，投资者对股市稳定的担忧，将是推动金价上涨的重要因素。

他说：“现在最好的投资选择是黄金。投资者通过投资黄金，将资产组合多元化，能规避股市暴跌。”

“现在和未来几个月，不太可能有消息能结束金价牛市，基本面显示金价将继续上涨。”

金价自2006年突破每盎司700美元后，有人仅凭“有涨必有跌”的分析，预测金价会跌，事实证明，这些人缺乏远见。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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