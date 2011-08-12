人行：银行理财产品需加强信息披露

路透北京8月12日电---中国央行周五发布二季度货币政策执行报告称,部分金融机构可能出于考核的需要大量发行理财产品,加大了市场流动性的波动,在规范操作方面也需进一步改进.

央行称,下一阶段将继续引导金融机构加强信息披露,提高产品透明度,严格履行产品合同所规定的义务,为客户理好财;继续引导金融机构进一步健全风险管理制度,安排好自身头寸,优化期限匹配,确保稳健经营.

以下内容,为报告中"商业银行理财产品概况"专栏的全文:

银行理财产品是由银行销售并负责投资运营的资金投资和管理计划.可由银行单独设计运营,也可由银行主导,信托公司、证券公司参与设计运营.目前,市场上银行理财产品种类繁多,但从产品合同、会计准则以及外部审计原则关于风险承担约定及认定角度看,理财产品可分为两大类,即表内理财和表外理财.

表内理财产品已含在银行的资产负债表中,在货币或信贷的统计中已得到反映.表外理财产品虽然未在银行资产负债表内核算,但根据金融市场不断发展、融资渠道日益多元化的形势,中国人民银行2011 年以来加强了对社会融资总量的统计,理财产品用于实体经济的资金已涵盖在社会融资总量中.

银行一般根据理财资金运用的预期收益,扣减相关费用(如手续费、销售费用等),并结合利润要求,确定理财产品预期收益率.理财资金主要投资于市场化定价的债券、票据、信托等产品,其收益一般随着市场情况的变动而变动.与其他投资一样,投资者购买银行理财产品是要承担一定投资风险的,而且不同理财产品具有不同的风险收益特征.

有的产品是保本型理财,属银行自营业务,投资者承担的风险相对较小.有的产品是非保本型理财,属银行代客经营的中间业务,银行收手续费,投资风险由投资者自行承担.投资者在购买理财产品时,需仔细阅读产品合同和说明,注意相关风险提示,认真评估产品的风险收益特征,根据自身承受能力审慎作出投资决策.

金融业务的统计用发生额或馀额,但一般使用馀额来衡量存量规模,用馀额的变化来衡量一段时期金融业务的增长情况.由于多数理财产品期限较短、不断到期兑付滚动发行,因此发行额会远远大于馀额,更远大于馀额的增量.2011年上半年理财产品的累计发生额较大,但期限3个月以下的理财产品发行额占总发行额的比重接近80%,从馀额看,6月末,理财产品资金馀额为3.57 万亿元,相当于同期存款馀额(78.6万亿元)的4.5%,比上年末增加8,000多亿元.其中大部分资金投入债券、股票等资本市场,促进了直接融资的发展.

理财业务作为银行重要的中间业务,其发展总体上反映了金融市场投资品种不断丰富和规模不断扩大的趋势,对拓宽居民投资渠道、改进商业银行经营模式有积极作用.当然,也有些金融机构可能出于考核的需要大量发行理财产品,加大了市场流动性的波动,在规范操作方面也需进一步改进.

中央银行和监管部门一直注重理财产品发行、销售、投向等环节的规范化与透明化,致力于加强投资者风险意识教育,明晰发行方、投资对象、投资者的责权关系.下一阶段,将继续引导金融机构加强信息披露,提高产品透明度,严格履行产品合同所规定的义务,为客户理好财；继续引导金融机构进一步健全风险管理制度,安排好自身头寸,优化期限匹配,确保稳健经营.(完)

--整理 李然; 审校 黄凯

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