越南称中国不会参与开发该国铝土矿--报导

路透河内8月12日电---据周五报导，越南国家主席张晋创(Truong Tan Sang)称，越南将不允许中国企业开发该国的铝土矿。越南民众一直对中国参与该国的采矿项目心存不满。

根据与越南国家煤炭和矿业公司(Vinacomin)2006年达成的一份协议，中国铝业旗下子公司是越南中部高地(Central Highlands)两处铝土矿的工程、采购和施工承包商。

中国对越南采矿项目的参与引发了越南罕见的民愤，但越南领导人支持这些项目，称这些项目将为越南铝业奠定基础。

《胡志明市法律报》(Ho Chi Minh City Law)援引张晋创周四对选民的话报导称：“我们并没有允许中国前来开发铝土矿的政策。”

“他们的工人在这里是因为中国方面赢得了工厂安装设备供应的招标，所以他们必须在完成工作後返回。”

越南的铝土矿储量约在56亿-83亿吨之间，是世界上第三大铝土矿资源国，仅次于几内亚和澳大利亚。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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