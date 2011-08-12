越南称中国不会参与开发该国铝土矿--报导

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透河内8月12日电---据周五报导，越南国家主席张晋创(Truong Tan Sang)称，越南将不允许中国企业开发该国的铝土矿。越南民众一直对中国参与该国的采矿项目心存不满。
根据与越南国家煤炭和矿业公司(Vinacomin)2006年达成的一份协议，中国铝业旗下子公司是越南中部高地(Central Highlands)两处铝土矿的工程、采购和施工承包商。
中国对越南采矿项目的参与引发了越南罕见的民愤，但越南领导人支持这些项目，称这些项目将为越南铝业奠定基础。
《胡志明市法律报》(Ho Chi Minh City Law)援引张晋创周四对选民的话报导称：“我们并没有允许中国前来开发铝土矿的政策。”
“他们的工人在这里是因为中国方面赢得了工厂安装设备供应的招标，所以他们必须在完成工作後返回。”
越南的铝土矿储量约在56亿-83亿吨之间，是世界上第三大铝土矿资源国，仅次于几内亚和澳大利亚。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)