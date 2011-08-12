(更正)独家：中国国开行董事长退休延迟

(更正:标题及内文的头衔表述有误,陈元应为"国家开发银行董事长",非"行长")

路透北京8月12日电---消息人士透露,中国国家主席胡锦涛已要求中国国家开发银行董事长陈元推迟退休,表明在经济风险增大和全球市场波动性加剧之际,北京希望稳步掌控这家中国最具实力的政策性银行.

中国国开行担负着向大型基础设施建设提供贷款,以及向国内大型工业企业提供融资以支持後者国际化的任务.

两位消息人士称,现年66岁的陈元将担任国开行董事长一直到2013年五年任期届满,虽然这已经超过正部级干部65岁的强制退休年龄.

上述接近中国最高领导层的消息人士未透露姓名,因未被授权向媒体谈及此事.

尽管欧美经济蹒跚不前,中国的经济增长仍然强劲,但中国领导人担心,日益加剧的海外债务危机可能会损及中国的经济前景.国开行领导层的稳定可能会令中央政府在管理地方政府债务时更容易.

此次变动背後,似乎还受到政治因素的影响.

消息人士称,胡锦涛为陈元所设的这个例外,部分目的是在明年中央领导层换届前,为向高干子弟示好.

分析人士称,胡锦涛与政治影响力很强的高干子弟的关系不错,或帮助他在2012年离任後,确保其亲近人士的政治前途.

目前还不清楚另两位部级官员--银监会主席刘明康和全国社会保障基金理事会理事长戴相龙的任期是否也会延长,他们都已达到或超过强制退休年龄.

中国高层官员在退休年龄过後还继续担任职务的情况不多.

**有影响的"第二代"**

另一位消息人士称,陈元拒绝请他出任政协副主席的提议,选择继续担任国家开发银行董事长.该消息人士并称,他或将在2013年出任上述的顾问性职务.

陈元不是一般的银行家.他是中国上一辈领导人陈云的长子.陈云不但是毛泽东的战友,而且几十年来被誉为中国最有影响力的经济规划师.

在执掌国家开发银行的10年间,陈元为国开行建立了相当高的知名度,购入英国巴克莱银行(Barclays)(BARC.L)的股份,还令国开行成为中国资产支持证券(ABS)市场的先锋.

国家开发银行也在中国政府实施全球资源采购战略中扮演重要角色.在今年4月的峰会上,陈元与金砖国家银行合作机制成员行代表签署本币贷款协议,准备向巴西、俄罗斯、印度和南非释放100亿元人民币贷款.中国则有望从上述项目获得石油和矿产作为回报.

"陈元不仅值得信赖,而且熟悉业务,"中国资深观察家暨新加坡国立大学亚洲与全球化研究所所长黄靖指出.

据国开行网站(www.cdb.com),该行2010年总资产5.1万亿(兆)元人民币,高于2009年的4.5万亿和2008年的3.8万亿.2010年底不良贷款率0.68%,低于2009年的0.94%和2008年的0.96%.

中国国家开发银行正转型为商业银行,但陈元在6月向中国新闻门户网站搜狐(www.sohu.com)透露,国开行上市没有时间表.(完)

--编译/审校 中文新闻部

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