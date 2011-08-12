亚太经济体表现分化 或使部分行业发展不均--标普

(以下摘自评级机构标准普尔发布的新闻稿)

路透8月12日电---由于亚太地区各经济体的表现更趋分化,评级机构标准普尔预计,该地区建筑材料、农林产品、造纸和包装产品行业的经营状况,将在未来12个月面临国别和子行业间的发展不均衡.

标普在周五发布的一份行业报告中表示,那些对中国、印度和东南亚地区的高速增长国家具有较高风险敞口的公司,应能持续录得良好的营收增长,但若需求走软,这些公司面临的风险也是最大的.

另一方面,日本、韩国和澳洲经济增长疲乏或楼市信心不佳的状况,已限制了有关公司在这些市场的表现.标普认为,这种趋势未来12个月可能持续.

"原材料、能源和人力成本上涨,正逐渐成为亚太地区相关行业的一大风险"标普信贷分析师Suzanne Smith表示,"我们认为,水泥、玻璃、棕榈油精炼、造纸和包装子行业对此风险最为敏感."

中国方面,标普预计,部分农林产品公司将会从会计违规指控和业务可持续性不定的影响中艰难复苏,尽管国内木质纤维和木材供应持续短缺.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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