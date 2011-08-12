中国股市连续第三天反弹

路透上海8月12日电---中国股市周五收盘小涨,连续第三天反弹.本地媒体报导称,估值优势已开始吸引保险等长期资金进入股市.这些因素帮助中国成为本周全球主要经济体中表现最抗跌的市场之一.

人民币兑美元涨势今日亦有放缓,昨日曾创下逾九个月来单日最大涨幅.欧债危机将对国际外汇市场造成持续影响,美元表现的反复可能使得人民币汇价未来出现更多双向的波动.

中国央行周五称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固形势并不乐观,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并称将合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周五收高近0.5%,受隔夜欧美股市走强及险资入市等消息提振,但成交量仍未见放大显示人气仍偏淡.分析人士认为,大盘下周或可继续延续反弹走势,但上升空间有限.沪综指收报2,593.173点,上涨11.665点或0.45%.本周股指累计下跌1.27%,为连续第四周走低.

东北证券分析师沈正阳称,欧美债务问题爆发後短期国内政策有所趋缓,近期市场流动性状况较好,加之暴跌後估值处于相对低位,社保和险资入市及外围市场反弹等利好都令大盘持续走高.

"但若权重股不发力上涨,後期大盘反弹空间可能有限."他称.

中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期汇价收创新高,报6.3895元.今日人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄,人民币盘中走势稳定而尾盘表现较强,受部分机构清理周末美元头寸推动.总体来说,人民币还处于升值趋势之中.

"(美元兑人民币)中间价没有像前两天那麽大幅低开,市场波动也就没那麽大了."华东一银行交易员还称,"有些中资行不愿意留美元过周末,清理美元头寸,人民币在尾盘就有所走强."

他并表示,人民币中间价持续上涨,进一步显示人民币的升值趋势没有改变,但是否还会大升,还需要关注外围经济金融形势及中国通胀和外贸情况.

--债市:

中国银行间债市周五现券收益率整体趋稳,仅有短期融资券等少数券种延续着暖势.交易员指出,现券收益率经历了近期的大跌後,不见新的利好因素加温,机构交投热情较前两日有所降温,现券遂整体陷入盘整.

交易员并指出,随着市场资金面的恢复,机构心态有所平复,债市也逐渐回归常态;但机构对包括後期流动性在内等影响因素尚存谨慎,现券月内或延续盘整态势.

剩馀期限近0.29年的固息国债040010券成交续居首,收报100.4074元,对应收益率3.2742%,成交143.64亿元.

--黄金:

现货金周五下跌,但有望录得2009年2月迄今表现最佳的一周,因市场担心欧元区债务危机和全球成长,推动投资者选择避险资产.现货金前一交易日触及历史高点1,813.79美元,但随後回落,因优于预期的美国就业数据提振了市场风险偏好.0615GMT时,现货金报每盎司1,763.25美元,较上日收盘价下跌0.2%,盘中低位1,747.54美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金下跌5.37元,至362.53元.上海期交所黄金期货主力合约下跌7.14元至362.99元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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